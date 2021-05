Teheranul anunta un schimb de prizonieri cu SUA si posibila eliberare a unui cetatean iraniano-britanic

Separat, postul iranian de televiziune a confirmat o relatare a canalului de televiziune libanez Al-Mayadeen, proiranian, care a transmis ca Teheranul si Washingtonul au cazut de acord in ceea ce priveste un schimb de prizonieri si deblocarea fondurilor iraniene din Statele Unite , informeaza Reuters."Eliberarea lui Nazanin Zaghari-Ratcliffe in schimbul achitarii de catre Regatul Unit a datoriei sale in valoare de 400 de milioane de lire a fost totodata finalizata", a adaugat oficialitatea citata.Postul Al-Mayadeen a relatat duminica, citand surse iraniene neidentificate, ca Iranul va elibera patru americani acuzati de spionaj in schimbul eliberarii a patru iranieni detinuti in SUA si a deblocarii sumei de 7 miliarde de dolari din fondurile iraniene inghetate.Reuters precizeaza ca nici Casa Alba si nici Departamentul de Stat al SUA nu au facut vreun comentariu.Iranul sustine ca circa 20 de miliarde de dolari din veniturile sale din titei au fost inghetate in tari precum Coreea de Sud, Irak si China , dupa sanctiunile impuse de SUA in 2018, cand fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA din acordul nuclear international cu Iranul.