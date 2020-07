Negocieri post-Brexit: Intre Londra si UE raman diferente semnificative privind relatiile viitoare

''Obiectivul nostru a fost de a pune negocierile rapid si cu succes pe traiectorie pentru a ajunge la un acord. Totusi, dupa patru zile de discutii, raman divergente serioase'', a afirmat Michel Barnier.El a adaugat ca, dupa mai multe luni in care pandemia de COVID-19 a inghetat negocierile dintre Bruxelles si Londra, ''UE a cautat sa dea un nou impuls'' discutiilor.''Negocierile au fost cuprinzatoare si utile, dar ele au evidentiat de asemenea diferentele semnificative care inca exista intre noi pe o serie de subiecte importante'', a declarat la randul lui negociatorul-sef britanic David Frost.''Ramanem implicati pentru a lucra asiduu in scopul ajungerii rapide la o intelegere asupra principiilor fundamentale ale unui acord, in urma procesului de discutii intense in timpul lunii iulie, conform intalnirii la nivel inalt din 15 iunie. Discutiile vor continua saptamana viitoare la Londra, asa cum s-a convenit in termenii de referinta revizuiti, publicati la 12 iunie'', a mentionat demnitarul britanic intr-un comunicat.Aceasta runda de negocieri, inceputa luni, urma sa dureze cinci zile, dar intalnirea prevazuta pentru vineri a fost anulata, au declarat doi diplomati europeni pentru Reuters.''Am convenit sa punem capat astazi discutiilor'', a explicat unul dintre diplomati.Uniunea Europeana si Londra au inceput luni un maraton al negocierilor prevazut sa dureze cinci saptamani, cu scopul declarat de a avansa in aceste discutii astfel incat sa se evite un ''no deal'' potential dezastruos.Principalele divergente privesc solicitarea Bruxellesului ca in schimbul unui acord de liber schimb fara cote si taxe vamale Regatul Unit sa aplice in continuare unele dintre normele blocului comunitar, asa-numitul ''level playing field'', pentru a se evita o posibila concurenta neloiala din partea britanicilor pe piata europeana, si dosarul pescuitului.Perioada de tranzitie post-Brexit se incheie la 31 decembrie, pana atunci Regatul Unit continuand sa aplice regulile UE. Daca pana la finalul acestei perioade nu va fi convenit un acord, relatiile economice dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit vor fi guvernate de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului.