Apele britanice bogate in peste, marul discordiei pentru acordul post-Brexit

Initial, Marea Britanie detinea, la fel ca orice stat, o zona economica exclusiva, care se intindea pana la 200 de mile in largul coastelor sale. In UE, aceste zone sunt puse la comun de statele membre si gestionate in comun.Gestionata de Bruxelles, politica comuna de pescuit guverneaza aceste activitati in Europa iar Regatul Unit a acceptat sa aplice regulile europene atunci cand a aderat la UE, participand pana in acest an la repartizarea cotelor catre pescarii din fiecare tari pentru diferite specii de peste.In Atlanticul de nord-est si in Marea Nordului aproximativ o suta de specii de peste sunt gestionate de Regatul Unit si Uniunea Europeana. Un acces "restrans" exista pentru mai multe state europene in zonele situate intre 6 si 12 mile marine in largul coastelor britanice, in apele teritoriale, ca recunoastere a activitatilor traditionale.Citeste si https://ziare.com/politica/stiri-politice/vlad-voiculescu-nu-isi-preia-mandatul-1652439 Capturile realizate de pescarii din UE in apele britanice reprezinta aproximativ 650 de milioane de euro in fiecare an. Flotele din opt state membre UE sunt responsabile pentru 40% din valoarea capturilor efectuate in zona economica exclusiva britanica, potrivit unui raport al Parlamentului European. Norvegia este si ea prezenta.Aproximativ un sfert din capturile franceze in termeni de volum si aproximativ 20% in termeni de valoare provin din apele britanice. Dependenta este si mai mare pentru Belgia (50% din valoarea capturilor), Irlanda (35%), Danemarca (30%) si Olanda (28%). Spania, Germania si Suedia sunt si ele vizate dar intr-o proportie mai mica.Principalele specii de peste vizate sunt heringul, macroul, merlanul, carora li se adauga calcanul, cambula si codul negru.La nivel comercial, Regatul Unit exporta intre 60% si 80% din produsele sale marine iar UE a absorbit anul trecut aproape 70% din exporturile britanice de peste.Pentru acordul post-Brexit, UE a propus sa renunte la aproximativ 25% din valoarea capturilor de peste in apele britanice de catre flotele europene, la finalul unei perioade de tranzitie de sase ani. Contrapropunerea Londrei a fost o reducere de 60% pe o perioada de trei ani, inacceptabila pentru europeni.Ultima oferta facuta de britanici: UE sa renunte la 25% pe o perioada de tranzitie de cinci ani si jumatate, dupa care regulile de acces reciproc la zonele de pescuit sa fie renegociate anual.Negociatorul european Michel Barnier a apreciat drept impracticabila solicitarea britanicilor de a renegocia in fiecare an. "Vorbim de 100 de specii impartite intre UE si Regatul Unit si nu de cinci cum este cazul cu Norvegia", cu care UE isi ajusteaza anul cotele, a spus Barnier.Citeste si https://ziare.com/pnl/stiri-pnl/presedintele-senatului-initiaza-procedura-pentru-trecerea-la-parlament-unicameral-cu-300-de-alesi-1652516