Acordul post-Brexit, intarziat in Ajunul Craciunului din cauza unor negocieri aprige cu privire la pescuit

Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen urma initial sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a incheia un compromis, care ar fi fost anuntat ulterior, relateaza AFP.Insa aceasta convorbire nu a fost confirmata."Este o cearta pe cifrele (pescuitului). Iar acesta este un semn rau", declara o sursa europeana."Negocierile inca nu s-au terminat", avertizeaza alta sursa europeana, care apreciaza ca "deznodamantul nu trebuie sa intarzie prea mult".Finalizarea acestor negocieri laborioase, care au inceput in martie, le va permite celor doua parti sa evite un "no deal" stanjenitor politic si pagubos din punct de vedere economic.In cazul in care va fi confirmat, un compromis intre Comisia Europeana (CE) si Regatul Unit este necesar sa fie validat de catre statele membre ale Uniunii Europene (UE), un proces care dureaza mai multe zile.In mod teoretic exista suficient timp ca un eventual tratat sa intre in vigoare - in mod provizoriu - la 1 ianuarie, cand regatul, care a parasit in mod oficial Uniunea la 31 ianuarie, iese definitiv din piata unica europeana.Textul - de aproape 2.000 de pagini - va fi astfel validat ulterior de catre Parlamentul European (PE).In lipsa unui acord, schimburile intre UE si Londra ar urma sa fie reglementate doar de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), sinonime cu taxe vamale si cote, dar si cu formalitati administrative susceptibile sa antreneze ambuteiaje monstru si intarzieri ale livrarilor.Acesta este un scenariu negru pentru regat, afectat de catre o varianta mai contagioasa a noului coronavirus, care l-a izolat de restul lumii.Negocierile se afla - de luni - in mana presedintei CE Ursula von der Leyen si a premierului britanic Boris Johnson, care au discutat in mai multe randuri, cu scopul de a depasi impasul in dosarul pescuitului.In pofida salbei sale ponderi economice, acest sector are o importanta politica si sociala pentru mai multe state membre - intre care Franta, Olanda , Danemarca si Irlanda.Insa britanicii vor sa reia controlul asupra apelor lor teritoriale si au facut din acest lucru un simbol al suveranitatii lor regasite dupa divort.Negocierile se concentreaza asupra impartii unui pescuit in valoare de 650 de milioane de euro anual al UE in apele britanice si duratei perioadei de adaptare a pescarilor europeni.Celelalte subiecte pana acum problematice - solutionarea diferendelor si masuri de protectie impotriva concurentei neloiale - au fost solutionate in ultimele zile.Finalizarea unui text in zece luni - la patru ani si jumatate de la referendumul Brexitului din iunie 2016 - ar constitui o mare realizare pentru Londra si Bruxelles, mai ales in cazul unui acord de aceasta anvergura, care dureaza de obicei ani de zile.Doi ani si jumatate au fost necesari la negocierea Tratatului Retragerii, care a pecetluit plecarea britanicilor, incheiat la sfarsitul lui 2019, un text care le asigura securitatea juridica expatriatilor ambelor parti si care furnizeaza garantii ale mentinerii pacii pe Insula Irlanda.Prin acest acord, negociat de catre Michel Barnier de partea europeana si David Frost de partea britanica, UE i-a oferit fostului sau stat membru un acces - fara taxe vamale si fara cote - la imensa sa piata comuna de 450 de milioane de consumatori. Insa aceasta deschdere este dublata de conditii stricte. Intreprinderile de peste Canalul Manecii este necesar sa respecte un numar de reguli - evolutive in timp - in domeniile mediului, dreptului muncii si fiscalitatii, in vederea evitarii oricarui dumping.Garantii urmeaza sa existe, de asemenea, in domeniul ajutoarelor de stat.Un mecanism urmeaza sa le permita celor doua parti sa activeze rapid contramasuri - taxe vamale -, in cazul unor divergente cu privire la aceste norme.In cazul unui "no deal", Regatul Unit va pierde mai mult deca Europa, in contextul in care britanicii exporta 47% dintre produsele lor catre continent, in timp ce UE trimite doar 8% dintre marfurile sale de cealalta parte a Canalului Manecii.