Nemtii pun la indoiala modul cum a fost transportat vaccinul anti-COVID. Exista suspiciunea unor probleme la lantul de frig

"Exista indoieli in ce priveste mentinerea in permanenta a lantului de frig", a spus administratorul districtului Lichtenfels, Christian Meissner."BioNTech a comentat declarand ca vaccinul este probabil in regula, dar probabil in regula nu este suficient", a punctat Meissner, adaugand ca dozele respective nu vor fi folosite pentru a preveni ca increderea publicului in campania de vaccinare sa aiba de suferit.Duminica, un purtator de cuvant al administratiei din Lichtenfels a afirmat ca 1000 de doze care urmau sa fie distribuite in acest district, precum si in cele invecinate Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth si Wunsiedel, toate in Bavaria, au fost afectate de o problema de temperatura.CITESTE SI: