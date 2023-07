Neozeelandezii voteaza pentru a-si putea bate copiii

Neozeelandezii s-au prezentat la urne pentru un referendum, pentru a-si cere dreptul de a-si palmui copiii in interesul disciplinarii acestora.

Referendumul, la care cetatenii din Noua Zeelanda au raspuns la intrebarea "Cand un parinte isi palmuieste copilul este o dovada de corectie parentala pozitiva sau ar trebui sa fie o infractiune penala in Noua zeelanda", s-a incheiat cu 1,4 milioane de voturi "nu", adica aproximativ 88%, informeaza Bloomberg.

Referendumul, propus de Sheryl Savill, educator in probleme de dorguri la organizatia Focus on the Family, a semnalat o indepartare clara fata de o lege din 2007 care interzice parintilor sa foloseasca "forta rezonabila" drept aparare atunci cand sunt acuzati de baterea copiilor.

Premierul John Key a declarat totusi ca intrebarea referendumului este "destul de ciudata" si ca este un caz clar in care "da inseamna nu si nu inseamna da".

Key a mai precizat ca nu va schimba legea pana nu va avea dovezi ca parintii sunt acuzati pe nedrept de violenta impotriva copiilor.