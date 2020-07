Netflix retrage comediile lui Chris Lilley in urma controverselor brownface

We Can Be Heroes, Summer Heights High, Angry Boys si Jonah From Tonga au disparut toate de pe Netflix in urma cu o luna, dupa ani de zile in care actorul a fost criticat pentru utilizarea constanta a tehnicilor blackface, respectiv brownface (forme de machiaj teatral utilizate de interpretii albi pentru a reprezenta in mod caricatural un personaj negru).Cele patru show-uri au fost difuzate initial pe ABC, un alt serviciu de streaming, timp de noua ani (din 2005 pana in 2014). Chris Lilley a folosit tehnica brownface in serialele Summer Heights High si Jonah from Tonga pentru a infatisa personajul Jonah Takalua, un licean din Tonga. In Angry Boys, actorul a utilizat tehnica blackface pentru a intruchipa alt personaj, S.mouse - un rapper afro-american.De asemenea, comedianul si-a atras critici si pentru perpetuarea stereotipurilor rasiste prin reprezentarile personajelor asiatice. In We Can Be Heroes, prin personajul sau, Ricky Wong, acesta a parodiat un adolescent chinez perfectionist, foarte silitor. Portretizarea peronajului Jen Okazaki, o mama asiatica deosebit de autoritara, a starnit controverse deopotriva, actorul fiind acuzat de reciclarea unor clisee.Cu toate acestea, serialul Ja'mie: Private School Girl and Lunatics, produs de Netflix, continua sa fie difuzat pe platforma.Cu putin timp inainte de evenimentele prezentate mai sus, sketch show-ul Little Britain, produs in 2003, a fost inlaturat atat de pe BBC iPlayer, cat si de pe alte servicii de streaming precum Netflix si BritBox, din cauza utilizarii de catre actori a tehnicii blackface.Show-ul, avandu-i in rolurile principale pe Matt Lucas si David Walliams, un duo al comediei englezesti, a fost un hit international in anii 2000. Cu toate acestea, Little Britain a atras recent multe critici.In serial, Matt Lucas a folosit tehnica brownface pentru a infatisa o mireasa thailandeza numita Ting Tong, in timp ce David Walliams a ales tehnica blackface pentru potretizarea unei femei negre, Desiree DeVere.Un purtator de cuvant al postului BBC a spus ca s-a decis eliminarea serialului de pe platforma, deoarece "timpurile s-au schimbat"."Exista o arhiva video consistenta disponibila pe BBC iPlayer, arhiva pe care o reviziuim in mod regulat", a declarat purtatorul de cuvant."Timpurile s-au schimbat de cand Little Britain a fost difuzat pentru prima data, de aceea nu mai este disponibil in mometul de fata pe BBC iPlayer".Un purtator de cuvant al celor de la BritBox a sustinut, de asemenea, ca "timpurile s-au schimbat", pentru a explica decizia companiei de a inlatura serialul, adaugand faptul ca si Come Fly With Me, un alt show al celor doi actori, a fost eliminat de pe platforma (acesta prezenta, de asemenea, personaje realizate prin tehnica brownface).Intr-un interviu acordat celor de la Big Issue, Matt Lucas a admis ca a fost "lenes, incercand sa starneasca rasul doar prin portretizarea unor personaje negre"."Daca m-as putea intoarce in timp pentru a juca in Little Britain din nou, nu as mai face glume despre travestiti. Nu as mai interpreta, de asemenea, negri", a spus el."Pe scurt, nu as mai juca in acel show acum. Ar supara oamenii. Noi obisnuiam sa facem un gen mai crud de comedie pe atunci, diferit fata de genul pe care il abordez eu acum."Traducerea a fost realizata pentru Marginalia de Oana Voiculescu.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro