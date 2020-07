New York Times: Universitatile revoca oferte de admitere dupa ce ies la suprafata postari pe social media

Un elev, atlet de performanta, recrutat sa joace fotbal american pentru Universitatea Cornell, nu va mai fi admis de universitate dupa ce o filmare Snapchat in care el a folosit o insulta rasiala a devenit virala pe internet.Universitatea Marquette a revocat oferta de admitere a unui student care era pe punctul de a incepe primul an dupa ce acesta a facut o postare pe Snapchat batjocorind moartea lui George Floyd.Si un elev premiant admis de Universitatea din Florida este nevoit sa isi faca alte planuri pentru facultate dupa ce universitatea a aflat de o postare facuta pe Instagram in care ea a declarat ca este "cu siguranta" rasista.In mijlocul unei contabilitati nationale asupra rasismul inradacinat si sistemic dupa moartea domnului Floyd in custodia politiei de Ziua Eroilor, cel putin douasprazece scoli au retras oferte de admitere a unor viitori studenti pentru instante de rasism care au fost vehiculate online in mod extins, deseori dupa ce fosti si actuali studenti revoltati au cerut o actiune rapida.In aceasta epoca digitala, cand postarile social media pot face un ricoseu rapid peste internet la o viteza furioasa, mesajul din partea acestor universitati catre elevii/studentii care au fost depistati exprimand sentimente rasiste online este un necompromitator: Nu mai sunteti bineveniti aici.Pe cand scolile private nu sunt obligate sa adere la Primul Amendament din Constitutia Statelor Unite si protectia pe care o ofera libertatii de exprimare, universitatile de stat, precum institutiile guvernamentale, trebuie sa gestioneze problema potentialelor consecintele legale legate de penalizarea studentilor pentru limbaj rasist sau sexist, spune Clay Calvert, directorul Proiectului Marion B. Brechner pentru Primul Amendament la Universitatea din Florida.Insa Primul Amendament nu garanteaza dreptul de a fi primit de o universitate de state cu un proces de admitere care considera "persoana intreaga" dincolo de note, spune domnul Calvert."I-ar fi mai usor unei universitati publice sa retraga o oferta de admitere decat sa exmatriculeze un student care merge la cursuri si spune ceva jignitor," a spus el.Cand au fost confruntate cu filmari in care viitori studenti foloseau limbaj rasist postate recent online, Universitatea de Stat Louisiana si Universitatea de Stat Missouri au citat protectia exprimarii libere in deciziile lor de a nu retrage admiterile, desi acei studenti s-au retras singuri din aceste universitati."Ca universitate publica, suntem obligati din punct de vedere legal sa sustinem principiile exprimarii libere intruchipate in Primul Amendament al Constitutiei," a scris Cliff Smart, Presedintele Universitatii de Stat Missouri, intr-o declaratie publica. "Filmarea - pe cat este ea de suparatoare, lipsita de sensibilitate si jignitoare - este protejata de Primul Amendament, precum este si limbajul in acele postari social media."Cel mai recent student care se confrunta cu astfel de consecinte este Nate Panza, de 18 ani, recrutat pentru fotbal american de Universitatea Cornell din Watchung, New Jersey, care a fost filmat folosind o insulta rasiala intr-o filmare Snapchat la sfarsitul lunii iunie. "Stai, nu o poti pune pe aia," spune el in acea filmare.Filmarea s-a raspandit repede pe Twitter . Desi si-a cerut scuze, domnul Panza si-a pierdut locul in echipa de fotbal american in urmatoarea zi, scrie ziarul The Cornell Daily Sun. Dar aceasta miscare nu a reusit sa inabuseasca apelurile pentru revocarea ofertei sale de admitere, inclusiv intr-o petitie online semnat de peste 400 de oameni.Marti, ziarul studentesc a raportat faptul ca domnul Panza nu va mai fi student la Cornell, desi motivul exact pentru acest lucru ramane neclar.Nu s-a putut intra in contact cu domnul Panza si o purtatoare de cuvant a universitatii a refuzat sa comenteze.La un moment in care multe institutii americane si-au exprimat in mod vocal opozitia fata de rasism, tacerea Universitatii Cornell sta in contrast aparent de alte cateva universitati, incluzand Universitatea Richmond, care a anuntat saptamana trecuta ca a retras oferta de admitere a elevului care l-a filmat pe domnul Panza si care poate fi auzit folosind o jignire rasiala, referindu-se la domnul Floyd.Filmarea "nu reflecta valorile Universitatii sau angajamentul ei fata de o comunitate infloritoare si inclusiva," scrie o declaratie postata pe Twitter de universitate, care spune ca actiunile elevului au incalcat standardele de admitere.In fata presiunii publice in urma intamplarilor recente, multe alte universitati actioneaza in moduri asemanatoare. La inceput de iunie, Universitatea Marquette, o universitate catolica privata in Milwaukee, a anuntat ca a retras oferta de admitere si bursele sportive a unui student alb care a declarat pe Snapchat ca "e ok sa ingenunchiezi pe capul cuiva" pentru ca unii oameni considera ca este acceptabil sa ingenunchiezi in timpul imnului national.Universitatea Xavier din Cincinnati a retras oferta de admitere a unui student atlet pentru tweeturi care includeau o jignire rasiala si in care el ii numea pe protestatari "huligani". Fosti studenti au cerut sa fie revizuita oferta lui de admitere.In unele cazuri, ofertele de admitere retrase sunt rezultatul unor eforturi concentrate facute de adolescenti care si-au folosit influenta pe platforme de social media si au creat Google Spreadsheets pentru a aduna si a documenta comportament rasist si ofensiv cu screenshoturi, filmari si numele persoanelor implicate.Pe unii elevi postarile ofensive facute pe social media i-au costat admiteri care au fost facut cu mai multi ani in urma, cum a fost cazul lui Kyle Kashuv, supravietuitorul a unui atac armat intr-o scoala din Parkland, Florida, care a devenit un aparator vocal al celui de-al Doilea Amandament si care a fost admis la Universitatea Harvard. In iunie al anului trecut, el a anuntat ca Harvard i-a retras admiterea in urma unor discursuri peiorative si rasiste pe care le-a scris cand avea 16 ani.Recent, Liberty Woodley, de 17 ani, sefa de promotie a clasei sale dintr-un liceu in Cape Coral, Florida, acceptase o oferta de studiu la Universitatea din Florida. Dar ea nu se va mai inscrie acolo in toamna. Schimbarea subita a avut loc luna trecuta, dupa ce o actrita a apelat la cei peste 500,000 de followeri pe care ii avea pe Twitter sa ii trimita screenshoturi cu postari ofensive de pe social media, si una dintre postarile vechi a domnisoarei Woodley a iesit la suprafata."Incerc atat de tare sa nu fiu o persoana rasista, dar sunt cu siguranta, nu se poate nega," scria titlul screenshotului, scris de domnisoara Woodley cand avea 16 ani. In acea postare, a folosit limbaj peiorativ pentru a se referi la doua eleve Negre din anul ei.Domnisoara Woodley si parintii ei nu au putut fi contactati pentru comentarii, dar ea a spus intr-un interviu cu ziarul The Gainseville Sun ca isi ceruse scuze si ca a scris acea postare din furie la un moment cand era hartuita constant. Postarea a iesit la suprafata anul trecut, ducand la amenintari cu moartea. "Nu sunt rasista deloc, si nici nu sunt plina de ura," a spus ea, raporteaza ziarul.Steve Orlando, un purtator de cuvant al Universitatii din Florida, a refuzat sa comenteze despre domnisoara Woodley, citand reguli de confidentialitate, dar a spus ca "exista un student prospectiv care a facut comentarii rasiste pe social media si acel student prospectiv nu va mai veni la Universitatea din Florida."Pe cand reactia din partea universitatilor pare sa fi crescut in mod semnificativ in saptamanile dupa uciderea domnului Floyd, nu se limiteaza doar la boboci. La inceput de iunie, un student la Universitatea Clemson a fost inclus intr-un tabel online care lista informatia personala a tinerilor care ar fi postat material rasist online."Twitter, fa ce faci tu mai bine," a declarat un utilizator intr-o postare care sublinia o fotografie in care studentul zambea stand langa un graffiti rasist, pe langa un screenshot al profilului de Instagram al studentului si numarul de telefon a universitatii Clemson.Cand a fost intrebat daca a fost luata vreo actiune in legatura cu postarea, un purtator de cuvant a spus miercuri ca studentul "nu mai este inregistrat la Clemson".Articol original: Colleges Rescinding Admissions Offers as Racist Social Media Posts Emerge. Traducerea a fost realizata pentru Marginalia de Elena Niculescu.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro