Noi concluzii dupa vaccinarea-record din Israel: mai putin de 0,1% dintre varstnicii imunizati au contractat coronavirusul

Israelul prelungeste izolarea

Ministerul Sanatatii din Israel a transmis un comunicat privitor la cetatenii cu varste de peste 60 de ani. Potrivit datelor statistice, doar 531 din israelienii din grupul 60 de ani+, dintr-un total de aproximativ 750.000 vaccinati complet, au fost testati pozitiv, ceea ce reprezinta 0,07%.Mai putini de atat - 38 - au prezentat simptome de boala, fiind spitalizati cu simptomatologie moderata, grava si critica.Scaderea este pusa pe seama vaccinarii si nu pe seama masurilor restrictive adoptate in tara.Ministerul israelian al Sanatatii a analizat dosarele medicale in cazul a aproximativ 1 milion de oameni, dintre care 743.845 au varste de peste 60 de ani, la cel putin sapte zile dupa ce au primit a doua doza de vaccin.Au fost inregistrate trei decese in randul celor cu varste de peste 60 de ani vaccinati. Este posibil ca persoanele sa fi contractat coronavirusul inainte ca imunitatea sa se formeze.Inainte ca vaccinul sa isi faca efectul, au fost inregistrate peste 7.000 de infectii, cu mai putin de 700 de cazuri moderate si critice si 307 decese.Datele ministerului sugereaza ca infectia si declansarea bolii au scazut semnificativ incepand cu 14 zile de la administrarea primei doze de vaccin.Israelul, tara cu aproximativ 9 milioane de locuitori, a livrat cinci milioane de doze de vaccin, iar circa 1 milion de oameni au primit doua doze.Pe de alta parte, Israelul a anuntat pe 1 februarie ca si-a prelungit izolarea in lupta impotriva Covid-19 , in contextul in care noi variante ale noului coronavirus ii pun la incercare campania de vaccinare, iar liderii israelieni recunosc ca o iesire din criza sanitara si economica va dura mai mult timp decat estimau, relateaza Reuters.Mii de evrei ultraortocsi au asistat duminica la funeraliile a doi rabini de prim-plan, provocand un val de critici din partea partenerilor de coalitie a premierului Benjamin Netanyahu.Benjamin Netanyahu, aflat in campanie electorala in vederea unor alegeri parlamentare, a promovat o vaccinare rapida a celor mai fragili israelieni - aproximativ 24% dintre cei noua milioane de locuitori ai tarii - si o izolare nationala ca o solutie in vederea unei relansari a economiei in februarie.Rezultatele estimate la jumatatea lunii ianuarie nu s-au materializatDin contra, numarul cazurilor grave de covid-19 a crescut in randul populatiei nevaccinate, iar Guvernul atribuie acest lucru noilor variante ale SARS-CoV-2 si nerespectarii restrictiilor.Parlamentul israelian a dubblat cuantumul amenzilor contraventionale prevazute in cadrul izolarii - la 10.000 de shekeli (2.518 euro).