UPDATE Noi proteste de amploare impotriva regimului Lukasenko. Zeci de persoane au fost retinute. Oamenii legii au scos bilndatele si tunurile cu apa

Mai multe coloane de manifestanti au marsaluit prin cartiere din Minsk, scandand "Traiasca Belarus!" si purtand drapele rosu-alb, culorile opozitiei.Politia a desfasurat trupe , blindate si tunuri cu apa inca dinainte de inceperea demonstratiilor la ora 10 GMT. Circa zece statii de metrou au fost inchise, iar retelele de comunicatii mobile au fost intrerupte in unele locuri, potrivit unei jurnaliste a agentiei France Presse.Lukasenko este contestat in strada inca din august, cand a fost reales in urma unui scrutin la care opozitia a acuzat fraude. In unele duminici, la Minsk au protestat public peste 100.000 de oameni, un record in Belarus. In ultimele saptamani, insa, participarea a inceput sa scada.Lidera opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania, a salutat protestul de duminica, apreciind ca este inca un pas catre libertatea tarii.Lukasenko, in varsta de 66 de ani, este la putere in Belarus din 1994 si a ajuns la al saselea mandat prezidential. Sustinut de Rusia , el refuza sa demisioneze si a facut doar promisiuni vagi de reforme constitutionale pentru a tempera protestele.