Tot ce trebuie sa stim despre certificatul UE Covid-19. "Statele membre trebuie sa asigure libera circulatie a cetatenilor"

Potrivit unui comunicat, eurodeputatii au fost de acord ca noul "certificat UE Covid-19" - in locul "adeverintei electronice verzi", conform propunerii Comisiei - ar trebui sa fie valabil timp de 12 luni si nu mai mult.Documentul, care poate fi in format digital sau pe suport de hartie, va atesta ca o persoana a fost vaccinata impotriva coronavirusului sau, in functie de caz, ca a obtinut recent un rezultat negativ al testului sau ca a trecut printr-o infectie anterioara cu virusul. Cu toate acestea, certificatele UE Covid-19 nu vor servi drept document de calatorie si nici nu vor deveni o conditie prealabila pentru exercitarea dreptului la libera circulatie, afirma eurodeputatii. Propunerea legislativa privind cetatenii UE a fost aprobata cu 540 de voturi "pentru", 119 "impotriva" si 31 abtineri, in timp ce propunerea privind resortisantii tarilor terte a fost adoptata cu 540 de voturi "pentru", 80 "impotriva" si 70 abtineri. Votul a avut loc miercuri, rezultatele fiind anuntate joi dimineata. Atat Parlamentul, cat si Consiliul sunt acum gata sa inceapa negocierile. Obiectivul este de a se ajunge la un acord inaintea sezonului turistic de vara. Titularii unui certificat UE Covid-19 nu ar trebui sa faca obiectul unor restrictii de calatorie suplimentare, cum ar fi carantina, autoizolarea sau testarea, potrivit Parlamentului. Eurodeputatii au subliniat de asemenea ca, pentru a evita discriminarea impotriva persoanelor care nu au fost vaccinate si din motive economice, tarile membre UE ar trebui "sa asigure teste universale, accesibile, in timp util si gratuite".Parlamentul doreste sa se asigure ca certificatul UE functioneaza in paralel cu orice initiativa instituita de statele membre, care ar trebui sa respecte, de asemenea, acelasi cadru juridic comun.Statele membre trebuie sa accepte certificatele de vaccinare eliberate in alte state membre pentru persoanele ce au primit un vaccin autorizat pentru utilizare in UE de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) (in prezent Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca si Janssen), sustin eurodeputatii. Va fi la latitudinea statelor membre sa decida daca accepta, de asemenea, certificatele de vaccinare eliberate in alte state membre pentru vaccinurile enumerate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru utilizare de urgenta.Certificatele vor fi verificate pentru a preveni frauda si falsificarea, va fi verificata si autenticitatea sigiliilor electronice incluse in document. Datele cu caracter personal obtinute din certificate nu pot fi stocate in statele membre de destinatie si nu va exista o baza de date centrala la nivelul UE. Lista entitatilor care vor prelucra si primi date va fi publica, astfel incat cetatenii sa isi poata exercita drepturile in materie de protectie a datelor in temeiul Regulamentului general privind protectia datelor.In cele din urma, deputatii subliniaza ca vaccinurile impotriva Covid-19 trebuie sa fie produse la scara larga, la preturi accesibile si alocate la nivel mondial. De asemenea, acestia isi exprima ingrijorarea cu privire la problemele grave cauzate de nerespectarea termenelor de productie si de livrare.In urma votului in plen, Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, Spania), presedintele Comisiei pentru libertati civile si raportor, a declarat: "Trebuie sa punem in aplicare certificatul UE Covid-19 pentru a restabili increderea cetatenilor in spatiul Schengen, in timp ce continuam sa luptam impotriva pandemiei. Statele membre trebuie sa isi coordoneze raspunsul in conditii de siguranta si sa asigure libera circulatie a cetatenilor in UE. Vaccinurile si testele trebuie sa fie accesibile si gratuite pentru toti cetatenii. Statele membre nu ar trebui sa introduca restrictii suplimentare odata ce certificatul este in vigoare".