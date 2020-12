Noi tenisiuni in Golful Persic. Motivul pentru care Iranul ameninta Israelul

"Israelul trebuie sa stie ca reactia noastra la agresiunile asupra securitatii nationale va fi puternica si masiva. Israelul cauta pretexte pentru a genera tensiuni in regiune, pentru a crea haos in ultimele zile ale mandatului presedintelui american Donald Trump ", a declarat Abu al-Fadl Amoui, purtatorul de cuvant al Comisiei parlamentare iraniene pentru Siguranta Nationala si Politica Externa, potrivit Al Jazeera."Fortele, sistemele si echipamentele iraniene sunt la nivelul dorit de pregatire pentru apararea apelor teritoriale, intereselor si securitatii Iranului", a afirmat, la randul sau, amiralul Alireza Tangsiri, comandantul Fortelor Navale din cadrul Gardienilor Revolutiei, citat de Stiri pe Surse Oficialii iranieni ameninta ca orice submarin militar israelian depistat in Golful Persic va fi atacat.Potrivit sursei citate, un submarin militar israelian a tranzitat in urma cu cateva zile Canalul Suez, in drumul spre Golful Persic avand rolul de a transmite "un mesaj Iranului", au afirmat sursele citate.De cealalta parte, Hidai Zilberman, purtator de cuvant al armatei israeliene, a transmis ca Israelul monitorizeaza permanent activitatile militare ale Iranului. "Submarinele israeliene navigheaza peste tot", a subliniat oficialul militar israelian, conform cotidianului Times of Israel CITESTE SI