Noi tiruri de rachete din Fasia Gaza in directia Israel

Armata a anuntat initial, intr-un comunicat, despre tirul a doua rachete, fara sa precizeze locul unde au cazut, dar potrivit presei locale acestea au au lovit o zona nelocuita.Al doilea comunicat militar, publicat la scurt timp, a informat despre tirul unei noi rachete care a fost interceptata de sistemul de aparare antiracheta Iron Dome.Sirenele de alarma au rasunat de doua ori in sudul Israelului, invecinat cu Fasia Gaza, pentru a alerta in privinta acestor tiruri.Nicio grupare palestiniana nu a revendicat tirurile dinspre Fasia Gaza, teritoriu palestinian sub blocada israeliana si controlat de miscarea islamista palestiniana Hamas, organizatie considerata "terorista" de catre Israel Ultimul tir de racheta din enclava palestiniana asupra teritoriului israelian a avut loc la 26 iunie. Ca represalii, aviatia militara israeliana a lovit pozitii detinute de Hamas in Fasia Gaza.La 25 iunie, aripa armata a Hamas a avertizat Israelul contra proiectului sau de anexare a unor zone din Cisiordania ocupata, ceea ce ar echivala, in opinia sa, cu o "declaratie de razboi ".Un plan propus de administratia americana a presedintelui Donald Trump prevede anexarea de catre Israel a coloniilor si a Vaii Iordanului din Cisiordania, teritoriu ocupat din 1967 de statul evreu, si crearea unui stat palestinian demilitarizat pe un teritoriu restrans cu Cisiordania si Fasia Gaza, separate de circa 50 de kilometri, legate de un coridor.In ultimii ani, Hamas si Israel s-au confruntat in trei razboaie (2008, 2012, 2014). In pofida unui armistitiu in ultimele luni, cele doua tabere se confrunta, ocazional, cu tiruri de rachete trase dinspre Fasia Gaza, urmate de lovituri ca represalii din partea armatei israeliene