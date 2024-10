Noroc incredibil: A pierdut marele bilet castigator la loto, dar va lua premiul

O femeie din Canada, care ar fi castigat marele premiu la loto, in valoare de 52 de milioane de dolari, a pierdut biletul castigator, dar va lua premiul cel mare pentru ca are dovezi ca a detinut acel bilet.

Kathryn Jones, din Ontario, Canada, revendica marele premiu de 52 de milioane de dolari, insa fara a mai avea biletul, scrie news.com.au. Totul s-a petrecut in noiembrie 2012, de atunci fiind in curs o ancheta care trebuie sa arate daca femeia este adevarata castigatoare a premiului.

In decursul unui an, peste 400 de persoane au incercat sa revendice uriasul premiu. Din intamplare, in cursul unei anchete, Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG), compania care organizeaza extragerea, a ajuns si la Kathryn Jones. Doua persoane au mers la ea acasa pentru a-i pune cateva intrebari pentru a vedea daca femeia este posibilul castigator.

Au fost verificate apoi si inregistrarile provenind de la camerele de supraveghere din agentiile in care ar fi putut sa fie jucat biletul castigator. Ea a spus ca a cumparat biletul intr-o farmacie, prezentand si dovada achitarii sumei respective cu ajutorul unui card bancar.

Ciudat este ca sora femeii detine un magazin care comercializeaza bilete loto, ceea ce a atras suspiciuni in plus asupra femeii. In cele din urma, autoritatile canadiene au ajuns la concluzia ca ea a castigat marele premiu la loto, Kathryn Jones sperand ca banii ii vor fi oferiti in curand.

