Nou bilant al exploziei din Albania

Explozia de sambata de la depozitul de arme din apropiere de capitala albaneza Tirana s-a soldat cu cel putin sapte morti si mai mult de 250 de raniti, relateazaAFP.

'Bilantul celor ucisi nu este definitiv, pot exista si alte persoane decedate. Cautarile se vor relua la primele ore ale diminetii deoarece acum s-a lasat intunericul iar proiectilele inca explodeaza', a declarat premierul albanez Sali Berisha intr-o conferinta de presa.

O puternica explozie s-a produs sambata la pranz la un depozit de arme din regiunea Vora, la 12 kilometri nord de Tirana. Se pare ca incidentul s-ar fi produs in momentul in care cativa militari se pregateau sa depoziteze mai multe proiectile iesite din uz pentru a le detona. Explozia, produsa la un depozit de armament situat langa satul Gerdec, a fost resimtita puternic in capitala iar zgomotul deflagratiei s-a auzit chiar pana in Macedonia.

