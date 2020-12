Nou record Bitcoin. A depasit pentru prima data plafonul de 25.000 de dolari

Cea mai cunoscuta criptomoneda a atins sambata nivelul record de 25.022 dolari pe platforma de tranzactionare Bitstamp.La inceputul acestui an se tranzactiona la nivelul de 8.000 dolari dar in primavara, cand a izbucnit pandemia de coronavirus (COVID-19), a scazut la 4.000 dolari. In toamna, bitcoin s-a apreciat semnificativ, datorita cererii din partea marilor investitori, atrasi de potentialul unor castiguri rapide, si a asteptarilor ca va deveni o metoda de plata de baza.Bitcoin este cea mai importanta moneda digitala, cu o cota de piata de aproape 70%.Aprecierea bitcoin vine dupa ce PayPal Holdings Inc s-a alaturat in octombrie pietei criptomonedelor, permitand clientilor sa cumpere, sa vanda si sa detina bitcoin si alte monede virtuale folosind portofelele online ale procesatorului de plati online.Clientii PayPal vor putea de asemenea sa foloseasca criptomonedele pentru a face achizitii la 26 de milioane de comercianti din reteaua sa, de la inceputul anului viitor, a informat compania americana.PayPal spera ca acest serviciu va incuraja folosirea pe plan global a monedelor virtuale si isi pregateste reteaua pentru noile monede digitale care ar putea fi dezvoltate de bancile centrale si de corporatii, a afirmat intr-un interviu Dan Schulman, presedinte si director general."Lucram cu bancile centrale si ne gandim la toate formele de monede digitale si la modul in care PayPal poate avea un rol in acest sector", a explicat seful PayPal.Compania, cu sediul in San Jose, California, are 346 de milioane de conturi active pe plan global si a procesat in trimestrul doi din 2020 plati de 222 miliarde de dolari.CITESTE SI: