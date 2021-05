Marea Britanie este in pragul unui nou val al pandemiei. din cauza tulpinii indiene. Un epidemiolog cere amanarea relaxarii masurilor

"Un fals sentiment de siguranta"

Guvernul ia decizia la 14 iunie

Numarul noilor cazuri creste exponential si cel putin trei sferturi dintre aceste noi cazuri de COVID-19 sunt cu varianta indiana a coronavirusului, a aratat consilierul guvernamental."Desigur ca numarul cazurilor este relativ redus deocamdata, dar toate valurile incep cu un numar redus de cazuri care se multiplica fara sa le observam si abia mai tarziu devin explozive, deci ceea ce vedem aici sunt semnele unui inceput de nou val", a declarat microbiologul Ravi Gupta, profesor la Universitatea Cambridge."Probabil ca acest val va avea nevoie de mai mult timp ca valurile precedente sa iasa la suprafata, pentru ca avem niveluri destul de ridicate de vaccinare a populatiei, asadar pentru o vreme, am putea sa avem un sentiment fals de siguranta, iar acesta este lucrul de care ne temem", a subliniat Ravi Gupta intr-o interventie la BBC.In fata riscului unui nou val de contaminari, el a sugerat guvernului condus de Boris Johnson sa amane cel putin cateva saptamani relaxarea totala a restrictiilor antiepidemice, stabilita pentru 21 iunie.Un avertisment similar a fost transmis si de Adam Finn, membru al comitetului britanic de vaccinare si imunizare, care a estimat ca data fixata pentru ridicarea restrictiilor trebuie revizuita, data fiind noua situatie provocata de varianta indiana. El a amintit ca in trecut au fost luate decizii "cand a fost prea tarziu. Le-am temporizat si am ajuns astfel sa avem mari valuri de infectari", a spus Finn.Dupa aceste declaratii, ministrul britanic al mediului, George Eustice, a reafirmat ca guvernul va decide la 14 iunie, in functie de evolutia datelor, daca ridica sau nu complet restrictiile. "Nimic nu este exclus", a punctat ministrul, potrivit Agerpres.Marea Britanie a inregistrat duminica 3.240 de noi cazuri de COVID-19 si 6 decese asociate acestei boli, in decurs de 24 de ore.Marea Britanie este una dintre cele mai avansate tari in campania de vaccinare anti-COVID-19, circa 25,3 milioane de persoane din populatia sa totala de aproape 65 de milioane de locuitori primind pana in prezent ambele doze de vaccin.