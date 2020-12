VIDEO Noua Zeelanda a intrat in 2021. Imagini spactaculoase cu focuri de artificii

Un impresionant spectacol pirotehnic a marcat trecerea in anul 2021 in orasul neozeelandez Auckland.Sky Tower si Harbour Bridge au fost in centrul atentiei timp de cinci minute.Mai multe mii de oameni s-au adunat pentru a vedea spectacolul.Primarul orasului, Phil Goff, a spus ca show-ul de lumini este un mod minunat prin care orasul marcheaza finalul unui an plin de provocari."Multumita incredibilului efort facut de toti neozeelandezii pentru a elimina Covid-19, suntem in pozitia de a ne putea trai vietile relativ normal. Oamenii pot merge la serviciu si la scoala, se pot intalni cu prietenii si economia noastra este una dintre cele mai deschise din lume", a spus el. "Asta merita sarbatorit".Citeste si: