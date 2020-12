Premierul ungar Viktor Orban il felicita pe noul premier al Romaniei si promite sprijinul Ungariei

Viktor Orban si-a exprimat convingerea ca o cooperare bazata pe respect reciproc intre Ungaria si Romania va contribui in mod semnificativ la dezvoltarea celor doua tari, precum si la sustinerea cresterii economice a Uniunii Europene si la imbunatatirea traiului cetatenilor lor.Premierul ungar a salutat faptul ca reprezentanti ai comunitatii maghiare din Romania au ocupat posturi importante in noul guvern, exprimandu-si speranta ca vor putea fi puse in aplicare toate componentele programului sau."Doresc sa va asigur de sprijinul guvernului ungar pentru dezvoltarea in continuare a relatiilor dintre tarile noastre, pentru cooperarea noastra in plan international si pentru realizarea obiectivelor noastre comune", a mai aratat Orban.