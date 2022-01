Noul ministru polonez de externe nu vrea scut american antiracheta

Noul ministru polonez de externe, Radoslaw Sikorski, si-a exprimat sambata obiectii cu privire la instalarea in Polonia a elementelor scutului american antiracheta, potrivit unui interviu pentru Gazeta Wyborcza, relateaza AFP.

"Nu am luat inca nicio decizie. Nu este un proiect polonez, ci american. Nu ne simtim amenintati de Iran, dar atunci cand un aliat important ne prezinta o cerere atat de importanta, o tratam cu seriozitate", a spus el.

"Cel mai grav scenariu ar fi un acord pentru scut din partea Poloniei, care ar suporta pretul politic, in timp ce baza nu ar mai fi constuita, pentru ca guvernul se schimba in Statele Unite", a adaugat ministrul.

Statele Unite vor sa instaleze in Polonia interceptoare de rachete iar in Cehia un radar pana in 2012, spunand ca vor sa contracareze astfel o aventuala amenintare din partea unor state ca Iranul. Rusia se opune ferm.

O delegatie rusa condusa de un viceministru de externe este asteptata la Varsovia la jumatatea lunii ianuarie, pentru a prezenta argumentele Moscovei.

"Deschizand un dialog polonezo-rus, vrem sa contribuim la rezolvarea problemei", a spus ministrul polonez, subliniind ca diplomatia americana "a esuat pana acum in a anula obiectiile ruse".

