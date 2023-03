Nucleul tare al UE, in pericol?

Nucleul tare al Uniunii Europene este pe cale sa se destrame. In mai putin de o luna, doua intalniri la nivel inalt intre Franta si Germania au fost amanate de Paris, ceea ce reprezinta un semn clar al racirii relatiilor dintre statele cu cel mai important parteneriat din Europa, informeaza The Independent.

Saptamana trecuta Palatul Elysee a amanat pentru trei luni un summit franco-german, programat initial lunea viitoare, in Bavaria. Parisul a motivat decizia prin agenda incarcata a presedintelui francez care cuprinde, printre altele, prima vizita in Ciad alaturi de Carla Bruni. La inceputul acestei saptamani, Franta a anulat, cu doar o zi inainte, o intalnire intre Ministrul francez al Finantelor, Christine Lagarde si omologul sau german, Peer Steinbruck. Motivul invocat s-a plasat la limita insultei, in opinia specialistilor: ministrul trebuia sa il insoteasca pe seful statului francez intr-o vizita la un centru provincial de sanatate si la o fabrica de bunuri de lux.

Analistii indica drept motiv, pentru racirea relatiilor dintre cele doua state, neintelegerile dintre cei doi conducatori, presedintele Nicolas Sarkozy si cancelarul Angela Merkel. Liderul de la Berlin s-a aratat enervat de modul in care este reflectat in presa, in special in cea tabloida, personalitatea aventuroasa a sefului satului francez si amanuntele din viata privata a acestuia. In schimb, potrivit oficialilor de la Paris, Sarkozy gaseste ca Merkel este prea circumspecta si plictisitoare.

De altfel, liderul de la Paris a ajuns la Putere cu un slogan care promitea "schimbarea", fata de politica lui Jaques Chirac, deci inclusiv si de atitudinea de prietenie si cooperare cu Berlinul, care caracterizeaza ultima jumatate de secol. De altfel, recentul ales presedinte s-a grabit, imediat dupa investire, sa-si arate simpatia fatisa fata de Marea Britanie si, mai ales, fata de Statele Unite, unde a intreprins doua vizite, una in vacanta si alta oficiala, in cadrul carora a preamarit "valorile poporului american". Reamintim ca in urma cu doar cinci ani Franta impreuna cu Germania condamnau invazia Irakului, sustinuta de Washington si Londra, asta fiind doar una dintre problemele internationale in care "nucleul tare" al UE avea o pozitie diferita decat cea a SUA.

Pe alta parte Berlinul a criticat vehement intentia lui Sarkozy, de a crea o "Uniune Mediteraneeana", care in opinia cancelarului german ar ameninta uniunea blocului european. "Ruptura" dintre Paris si Berlin, considerate de multi "motorul Europei", vine intr-un context cu atat mai nepotrivit cu cat, Franta urmeaza sa preia presedentia trimetriala a UE, in iulie.

