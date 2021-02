Cine este noul lider al Al-Qaida, despre care se spune ca e "mai rau decat Bin Laden". Suma uriasa pe care SUA o ofera "pentru capul lui"

Saif al-Adel a preluat recent conducerea de la Ayman Zawahiri, fostul sef Al-Qaida , care s-ar parea ca a murit, scrie Libertatea , care citeaza Daily Mirror Nou lider al gruparii teroriste este considerat "mai rau decat Bin Laden".Din cauza acestui fost general al armatei, Al-Qaida s-ar putea indrepta catre si mai multe atentate. Saif al-Adel si-a propus sa recruteze tot mai multi luptatori ai Statului Islamic. Fostul general are 60 de ani, iar in trecut a condus unitatea de protectie "Garda Neagra" a lui Bin Laden in Afganistan In viitorul apropiat, si-ar putea chiar uni reteaua cu ISIS. "Comparativ cu Zawahiri, el este probabil un lider mult mai eficient, cel putin la fel sau mai mult chiar decat Bin Laden", a declarat un expert britanic in terorism pentru "Daily Mirror".In acest context, agentiile de informatii sunt pregatite pentru o noua fata a Al-Qaida. Pasii lui Saif sunt urmariti de spionii britanici si americani deja de ani buni, pentru ca a participat la actiunile gruparii teroriste din ultimele trei decenii. Ayman Zawahiri, luptator jihadist , a preluat organizatia terorista dupa moartea lui Osama bin Laden , in 2011. Au trecut, insa, mai multi ani de cand au aparut vesti despre el, de aceea se crede ca ar fi murit.Ali Soufan, fost expert FBI in combaterea terorismului, a scris ca Saif ar putea fi "al treilea emir al-Qaida". 10 milioane de dolari este recompensa oferita de americani pentru capul lui - e cautat pentru distrugerea, in 1998, a ambasadelor SUA din Kenya si Tanzania."Este foarte probabil sa fie noul lider, deoarece este foarte respectat in randul Al-Qaida, dar in mod crucial respectat si in randul Statului Islamic. Nu numai ca ar putea fi noul sef al Al-Qaida, dar ar putea, de asemenea, sa-i atraga pe membrii ISIS sa se alature Al-Qaida sau sa provoace un fel de fuziune intre cele doua grupari.Este un ganditor inteligent, strategic, iar Al-Qaida a fost in pericol sub Zawahiri. Toate acestea sunt legate de conducere si el ar putea revigora miscarea. Ar putea face al-Qaida o organizatie mult mai eficienta decat a fost de cativa ani incoace. Importanta lui e si mai mare si mai periculoasa.Comparativ cu Zawahiri, este probabil sa ajunga un lider mult mai eficient, cel putin la fel sau mai mult chiar decat Bin Laden", a declarat, pentru "Daily Mirror", colonelul Richard Kemp, expert in terorism britanic, care a monitorizat miscarile lui Saif pentru guvernul britanic.