Explozie de infectari cu COVID in Olanda, la o saptamana de la ridicarea restrictiilor. Noua categorie a celor afectati: tinerii

Ancheta a autoritatilor olandeze

Olanda inregistreaza zilnic peste 1.500 de noi cazuri de COVID-19, cu 566 mai multe decat media saptamanii trecute, desi spitalizarile sunt in scadere, probabil ca efect al vaccinarii.Cele mai multe infectari se inregistreaza in grupa de varsta 10-29 de ani, cu un varf in categoria 20-29 de ani.Cresterea numarului infectarilor coincide cu relaxarea restrictiilor si autoritatile sanitare olandeze au avertizat asupra riscului unui nou val epidemic in toamna din cauza amenintarii variantei Delta (varianta indiana) mai contagioase, estimand ca deja mai mult de jumatate din cazurile de COVID-19 sunt provocate de aceasta varianta.Potrivit serviciului de sanatate municipal, cel putin 180 de tineri care au petrecut intr-o discoteca din localitatea olandeza Enschede au fost apoi testati pozitiv pentru COVID-19. Numarul lor ar putea fi mai mare, dat fiind ca nu toti cei circa 800 de tineri care au fost in acea discoteca au fost testati. Mai mult, de atunci au trecut noua zile, timp in care ei ar putea sa fi infectat si alte persoane.Institutul de sanatate publica olandez (RIVM) a deschis o ancheta, intrucat conform regulilor in vigoare accesul in discoteci este permis numai pe baza certificatului de vaccinare sau a unui test PCR negativ.Circa 38% din populatia Olandei de circa 17 milioane de locuitori a fost vaccinata cu schema completa, un obiectiv al guvernului fiind vaccinarea adolescentilor inaintea inceperii anului scolar.