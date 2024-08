Numarul copiilor britanici abuzati de femei s-a dublat

Numarul copiilor abuzati sexual de femei a crescut in ultimii cinci ani, ajungand sa se dubleze. In timp ce reclamatiile inregistrate la linia telefonica "Childline" din Marea Britanie demonstreaza ca numarul copiilor abuzati de femei a crescut cu peste 132 la suta in ultimii cinci ani, numarul copiilor agresati de barbati a crescut cu numai 27 la suta.

Potrivit Daily Mail, anul trecut au sunat la linia telefonica speciala 2.142 copii, care au reclamat ca au fost abuzati sexual de femei.

Statistica ingrijoratoare a fost publicata dupa ce a iesit la iveala cazul infirmierei Vanessa George, care s-a dovedit ca facea parte dintr-o retea de pedofilie cu ramificatii pe Internet.

Baietii sunt tinta agresoarelor, 1.722 de baieti reclamand acest lucru la Childline, in timp ce 4.972 de fete au reclamat ca au fost agresate sexual de un barbat, de cele mai multe ori propriul tata sau de tutorele legal.

