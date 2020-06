O ambarcatiune a naufragiat in largul Tunisiei: cel putin 52 de morti

Ziare.

Potrivit unor marturii culese de autoritatile tunisiene, migrantii se aflau la bordul unei ambarcatiuni clandestine care a plecat din orasul tunisian Sfax (centru-est) catre Italia, in noaptea de 4 spre 5 iunie, cu 53 de persoane la bord.Pescari au alertat incepand de marti autoritatile, dupa ce au descoperit cadavre plutind in largul Insulei Kerkennah, in apropiere de Sfax.Unii dintre acesti migranti au inceput sa fie inhumati, a declarat pentru AFP directorul regional al Sanatatii de la Sfax, Ali Ayadi.Joi, alte 17 corpuri au fost gasite, iar bilantul a crescut la 52 de morti, inclusiv cel putin 24 de femei, a precizat el.O persoana este data disparuta.Victimele sunt persoane originare din Africa subsahariana, potrivit primelor concluzii medico-legale si marturiilor altor candidati la migratie.Capitanul ambarcatiunii, un tunisian in varsta de 48 de ani, originar din Sfax, se afla printre victime, iar un tribunal a conchis ca este vorba despre un "naufragiu".O ancheta a fost deschisa cu scopul de a identifica organizatorii acestei traversari clandesrtine.