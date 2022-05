O bacterie ii distruge viata, dar "credinta" ii interzice sa se trateze

O tanara din SUA traieste o adevarata drama cauzata de o bacterie pe care a contractat-o dintr-un rau. Ea nu poate lua medicatie analgezica din cauza credintei pe care o are.

Informatiile au fost oferite de tatal ei, barbatul sustinand ca fiica lui, Aimee Copeland, are o anumita viziune asupra vindecarii holistice, transmite CBS News.

Bacteria pe care ea o poarta acum in corp cauzeaza numeroase probleme in organismul victimei, morfina putand fi o solutie de calmare a durerilor ei teribile.

Refuza calmantele si opteaza pentru meditatie

Insa fata a spus ca si-ar trada convingerile, in cazul in care ar accepta tratamentul respectiv. Aimee foloseste anumite tehnici de meditatie, ea studiind in trecut la facultate acest tip de tratament.

tanara se confrunta acum cu o fascita necrozanta, dupa ce ambele maini si picioare i-au fost amputate. Bacteria Aeromonas hydrophila se gaseste in apa raurilor si poate fi luata de persoanele care fac sporturi extreme in astfel de locuri. In ultimul timp, starea tinerei s-a imbunatatit usor, insa semnele vitale ii sunt instabile.

Bacteria respectiva elibereaza o toxina care ataca pielea, muschii si fascia, tesutul de sub acestea. Tanara poate respira singura, insa a trecut prin cateva momente critice in ultimul timp, suferind unele interventii prin care i s-au pus cateva grefe de piele. In plus, Aimee poate manca singura, nemaiavand nevoie nici de dializa. In orasul ei natal, Snelville, va avea loc un concert caritabil care va tine doua zile, scopul fiind atragerea de fonduri pentru sustinerea financiara a costurilor de spitalizare.

