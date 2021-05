O bere sau 100 de dolari, printre ''stimulentele'' acordate in SUA celor care se vaccineaza impotriva COVID-19

Circa 145 de milioane de americani, reprezentand 56% din populatia adulta a SUA, au primit cel putin prima doza de vaccin. Dar numarul zilnic al dozelor administrate scade, asa ca autoritatile incearca sa-i convinga pe cei sceptici sau indiferenti fata de vaccinare, presedintele Joe Biden anuntand marti obiectivul ca pana pe 4 iulie, Ziua Nationala a SUA, macar 70% dintre adulti sa primeasca cel putin prima doza de vaccin anti-COVID-19.Pentru atingerea acestui obiectiv, guvernul federal, statele, colectivitatile si numeroase companii isi multiplica stimulentele. Joe Biden a anuntat de asemenea colaborari cu societati importante, precum supermarketurile, pentru ca acestea sa le ofere promotii clientilor care vin sa se vaccineze in centre de vaccinare amenajate in astfel de magazine. Reduceri de preturi la bilete pentru meciuri sunt de asemenea avute in vedere, in parteneriat cu marile ligi sportive.Mai multe state din componenta SUA au lansat si ele initiative pentru a-i atrage pe cei refractari fata de vaccin. De pilda, guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, le-a promis o bere gratuita tuturor celor cu varste de peste 21 de ani care se vaccineaza, in cadrul programului denumit ''O doza si o bere'', care va functiona pana la sfarsitul lunii.O initiativa similara a fost anuntata de primarul Washingtonului, Muriel Bowser, dar promotia este limitata pentru numai cateva ore in cursul zilei de joi si se va aplica intr-un singur centru de vaccinare.Lantul de gogoserii si cafenele Krispy Kreme le-a promis o prajitura gratis tuturor celor care prezinta certificatul de vaccinare, oferta valabila peste tot in tara pana la sfarsitul anului, iar promotia pentru luna mai cuprinde si o cafea gratuita.Krispy Kreme a venit cu o oferta si pentru angajatii sai, care daca se vaccineaza vor avea patru ore liber de la serviciu, facilitati asemanatoare fiind oferite si de alte companii americane, intr-o tara unde nu toti salariatii beneficiaza de concedii platite.Administratia Biden a anuntat luna trecuta si facilitati fiscale pentru intreprinderile mici si mijlocii care le ofera un concediu platit angajatilor pentru a se vaccina si a-si reveni in urma posibilelor efecte secundare ale vaccinului.Cea mai buna motivatie ramane insa banul. Astfel, guvernatorul din Maryland, Larry Hogan, a anuntat luni ca angajatii din sectorul public vor primi 100 de dolari daca se vaccineaza, oferta care este retroactiva si va fi valabila un an si jumatate. Insa aceia care incaseaza banii dupa prima doza de vaccin si nu se mai prezinta la a doua doza vor trebui sa restituie banii.Si in Virginia de Vest guvernatorul Jim Justice le ofera bonuri valorice de 100 de dolari in schimbul vaccinarii celor cu varste intre 16 si 35 de ani, o grupa de varsta mai reticenta fata de vaccinare.