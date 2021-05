O eleva de clasa a sasea din SUA a facut ravagii cu arma la scoala. Trei persoane au fost ranite

Atacatoarea, o eleva la acest colegiu din oraselul Rigby, a fost arestata de politie, care nu i-a dezvaluit nici identitatea si nici varsta.Elevii de clasa a sasea au in general 11-12 ani."O eleva de clasa a sasea a luat o arma de mana intr-un rucsac (joi), catre ora (locala) 9.08 (18.18, ora Romaniei). Ea a tras mai multe gloante inauntrul institutiei si a ranit trei persoane.. Doua dintre ele sunt elevi, iar una este un angajat al institutiei", a anuntat intr-o conferinta de presa seriful comitatului Jefferson, Steve Anderson.El a subliniat ca ranile erau usoare si ca viata celor trei victime, transportate la spital, nu era in joc."In timpul atacului, o profesoara a dezermat eleva si a tinut-o pana cand au arestat-o fortele de ordine", a precizat seriful Anderson, fara sa poata spune motivatiile atacului armat al acestui copil.Atacul a inceput in sala de la intrarea in colegiu si au continuat afara, a precizat el. Atacurile armate, un flagel recurent in Statele Unite , relanseaza cu regularitate o dezbatere despre proferarea armelor de foc in tara, insa fara sa aiba loc progrese concrete.Multi americani sunt foarte atasati de armele lor de foc si s-au precipitat sa cumpere arme de foc de la inceputul pandemiei covid-19, dar si la marile manifestatii antirasiste din primavara lui 2020 si la tensiunile electorale din toamna.Anul trecut, peste 43.000 de oameni au fost ucisi in Statele Unite cu arme de foc, incluisv sinucideri, potrivit site-ului Gun Violence Archive.