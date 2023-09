O femeie a murit in urma cutremurului din Grecia

O femeie a murit pe insula Rhodos din Grecia, in urma unui puternic cutremur submarin care s-a produs marti in largul arhipelagului Dodecanez, din sud-estul Greciei, au anuntat autoritatile locale.

Femeia a cazut pe scari in timp ce vroia sa iasa in graba din casa sa din satul Arhanghelos, a declarat un oficial local pentru televiziunea Net, citata de AFP.

Cutremurul, cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, potrivit Institutului de geodinamica al Observatorului National din Atena, s-a produs la ora locala 6.26, iar epicentrul sau a fost localizat la 445 de kilometri sud-est de Atena.

Deocamdata nu au fost semnalate alte victime sau pagube materiale.

Potrivit Institutului american de geofizica USGS din Washington, seismul a avut loc la 64 de kilometri de insula Rhodos din arhipelagul Dodecanez si la 147 de kilometri sud-est de Mugla, Turcia.

"Seismul poate crea un mic tsunami, dar fenomenul va fi de mica amploare, daca epicentrul se afla la mare adancime", a explicat un specialist local.

In Grecia au loc jumatate dintre cutremurele inregistrate in Europa in fiecare an.