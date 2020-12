O femeie de 101 ani care locuieste intr-un azil, prima persoana vaccinata in Germania

La caminul Krueger din orasul Halberstadt, Edith Kwoizalla, 101 ani, a fost prima din Germania careia i s-a administrat vaccinul produs de compania germana BioNTech in colaborare cu cea americana Pfizer.Potrivit martorilor la eveniment, Edith Kwoizalla a primit vaccinul cu calm si chiar zambind din spatele mastii de protectie pe care o purta.In total 40 de rezidenti si 10 membri de personal din acest camin au fost vaccinati.In mod oficial, campania de vaccinare va incepe duminica in Germania, cand aceasta tara se va ralia mai multor alte state membre ale UE care vor incepe administrarea de doze de vaccin.Cateva zeci de mii de doze de vaccin au fost livrate landurilor germane in cursul zilei de sambata.Persoanele cu varste peste 80 de ani, precum si angajatii din sistemul medical si de ingrijiri vor fi imunizate primele, fiind considerate mai expuse.Comisia Europeana a dat luni aprobarea pentru utilizarea vaccinului COVID-19 dezvoltat in comun de compania americana Pfizer si de partenerul sau german BioNTech, acesta fiind ultimul pas pentru a permite Europei sa inceapa vaccinarile.