O femeie de 108 ani, care a prins si gripa spaniola, s-a vaccinat impotriva COVID-19: Ma simt mult mai fericita si in siguranta

Mary Keir este printre primii rezidenti ai unui azil din Carmarthenshire care a primit prima doza din vaccinul Pfizer - BioNTech.Femeia a prins si perioada pandemiei de gripa spaniola, perioada in care avea numai 4 ani."Am fost foarte fericita sa ma vaccinez astazi. Am asteptat sa fie gata si ii multumesc lui Dumnezeu pentru cercetatorii care au reusit sa il obtina. Suntem foarte norocosi! Acum ma simt mult mai fericita si in siguranta", a spus Mary.Britanica a fost asistenta medicala in timpul si dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Femeia a lucrat la Spitalul Llandough in Cardiff. Mary Keir a fost nerabdatoare sa primeasca vaccinul.