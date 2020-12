VIDEO Intrecere a Mos Craciunilor in Germania, cu masuri anti-pandemie. Ce au fost nevoiti sa faca participantii

"Credem ca este foarte trist ca intrecerea nu poate avea loc in mod normal anul acesta", a spus Sebastian Stolle, un participant, conform Reuters.In anii trecuti, pana la 1.200 de persoane luau parte la cursa Mos Craciunilor in orasul Michendorf, dar anul acesta participantilor li s-a cerut sa pastreze distanta si sa publice fotografii facute de ei in timp ce alearga."Numarul alergatorilor este limitat si se alearga dupa mai multe orare. Nu exista o linie de start si un timp unic de plecare pentru toata lumea. Fiecare poate alerga la o ora diferita", a spus Grit Schmidt, unul dintre cei cativa zeci de Mos Craciuni.In timp ce Germania a reusit sa tina pandemia de coronavirus sub control in martie si aprilie, acum se confrunta cu un al doilea val mai grav si a inchis restaurantele si barurile, limitand adunarile publice.Citeste si: