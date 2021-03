O lucrare similara celor semnate Banksy, pe zidul unei foste inchisori din Anglia

Cred ca este un exemplu de arta stradala a lui Banksy

Desenul de pe Inchisoarea Reading reprezinta un prizonier - asemanator scriitorului Oscar Wilde, care a fost detinut aici - ce coboara pe perete cu ajutorul unor cearsafuri legate de o masina de scris.Inchisoarea Reading a fost in ultimii ani subiectul unei campanii controversate - numerosi activisti au militat ca ea sa fie transformata in centru cultural, si nu sa fie vanduta pentru a fi transformata in cladire de locuinte. Artistul din Bristol nu a revendicat lucrarea inca, insa un expert a spus ca "pare sa fie un nou Banksy".In aceasta inchisoare, Wilde a fost detinut intre 1895 si 1897 . El a descris-o in poemul "Ballad of Reading Gaol", in care reflecta asupra brutalitatii sistemului penal victorian. Scriitorul a fost condamnat din cauza relatiei sale cu lordul Alfred Douglas. Inchisoarea a fost abandonata in 2013 si scoasa la vanzare de guvern in 2019. Un acord de vanzare a monumentului de clasa a II-a unor dezvoltatori nu a fost finalizat, iar consiliul local spera sa reuseasca sa il transforme intr-un complex dedicat artei.Intre starurile care au sustinut proiectul cultural s-au numarat actorii Kenneth Branagh, Natalie Dormer si Judi Dench.Vince John, de la 1loveart gallery din Bristol, care comercializeaza arta urbana, a spus: "Cred ca este un exemplu de arta stradala a lui Banksy la cel mai inalt nivel, atat cu umor, cat si patrunzator din punct de vedere politic. O lucrare minunata si un comentariu social stralucit".Toby Davies, director artistic al Rabble Theatre din Reading, a spus ca, daca este un original, "este uimitor ca Banksy a recunoscut importanta culturala a inchisorii extraordinare din Reading"."In mainile potrivite, aceasta inchisoare va face ca Reading sa evolueze intr-o destinatie istorica si culturala recunoscuta international, construita pe valorile acceptarii si diversitatii. Indraznesc sa spun: pare ca Banksy este de acord", a adaugat el.