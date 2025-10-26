O macara s-a prabusit peste o cladire din New York

O macara de mari dimensiuni a lovit o latura a unei cladiri cu 25 de etaje din Manhattan, sambata seara, determinand autoritatile sa faca evacuari si sa inchida cateva strazi.

Nu au fost raportate victime, iar reprezentantii pompierilor au explicat ca o macara echipata pentru o operatiune de demolare a avariat o parte din etajul 23 al cladirii de la numarul 80 Maiden Lane, scrie CNN.

Aproape 30 de echipe de pompieri au venit la fata locului, incercand sa corecteze pozitia macaralei. Nu se stie deocamdata ce a determinat prabusirea macaralei, insa este posibila o problema la sistemul hidraulic.

A.I.

