O macara s-a prabusit peste o cladire din New York

Duminica, 28 Martie 2010, ora 10:35
1129 citiri
O macara s-a prabusit peste o cladire din New York
Foto: arhiva

O macara de mari dimensiuni a lovit o latura a unei cladiri cu 25 de etaje din Manhattan, sambata seara, determinand autoritatile sa faca evacuari si sa inchida cateva strazi.

Nu au fost raportate victime, iar reprezentantii pompierilor au explicat ca o macara echipata pentru o operatiune de demolare a avariat o parte din etajul 23 al cladirii de la numarul 80 Maiden Lane, scrie CNN.

Aproape 30 de echipe de pompieri au venit la fata locului, incercand sa corecteze pozitia macaralei. Nu se stie deocamdata ce a determinat prabusirea macaralei, insa este posibila o problema la sistemul hidraulic.

A.I.

#macara prabusita, #macara prabusita New York , #stiri externe
