O manifestatie propalestiniana a adunat mii de persoane la Londra

Manifestantii s-au adunat la pranz in fata Marble Arch, langa Hyde Park, de unde au plecat catre Ambasada Israelului, de cealalta parte a parcului, arborand drapele palestiniene si mesaje prin care cereau "eliberarea" teritoriilor palestiniene."Este esential ca Guvernul britanic sa ia masuri imediate", au declarat organizatorii, printre care coalitia Stop the War, Asociatia musulmana a Marii Britanii, organizatia Palestine Solidarity Campaign si Campania pentru dezarmare nucleara."Nu mai trebuie permis ca violentele brutale contra poporului palestinian si opresiunea de catre Israel sa ramane nepedepsite", au adaugat ei, denuntand atacurile care au ucis civili in Gaza drept "crime de razboi "."Guvernul britanic este complice la aceste acte de mult timp pentru ca ofera sustinere militara, diplomatica si financiara Israelului", au mai spus organizatorii.Aceasta manifestatie a fost organizata pe fondul unei escaladari militare din ultimele zile, inedita din 2014, dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas, in si in jurul Fasiei Gaza, si cu violente in orase israeliene.In ciuda intensificarii eforturilor diplomatice pentru a incerca sa puna capat luptelor, fortele aeriene israeliene au lovit mai multe locuri din enclava, in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce 300 de rachete au fost lansate din nou din Gaza in directia Israel, potrivit armatei.Ultimul bilant al autoritatilor palestiniene anunta vineri 126 de morti, dintre care 31 de copii si 950 de raniti in urma bombardamentelor israeliene in Fasia Gaza de luni.Mai mult de 2.000 de rachete au fost lansate pe teritoriul israelian de luni, ucigand 10 persoane, dintre care un copil si un soldat, si ranind 560 de oameni.