O nava cu fier vechi s-a scufundat in Marea Neagra

O nava cargo incarcata cu fier vechi s-a scufundat sambata in nordul Marii Negre, la aproximativ 80 de kilometri de peninsula Crimeea, echipajul fiind salvat ulterior de un vas petrolier.

"Nava s-a inclinat brusc si apoi s-a scufundat. Cei opt membri ai echipajului au fost salvati, momentan sunt la bordul unui vas petrolier care va acosta in portul Novorosiisk", au transmis reprezentantii autoritatii maritime, citati de agentia Tass.

Printre cei opt membri ai echipajului se numara doi cetateni turci si sase cetateni din Azerbaidjan.

Capitanul navei a transmis un semnal de alarma in jurul orei 06:45 catre centrul de salvare din Sevastopol, conform caruia nava inregistrata in Panama este in pericol pe mare, la aproximativ 80 de kilometri de coasta.

Autoritatile au anuntat ca nava s-a scufundat complet, la adancimea de aproximativ 1.900 de metri, dar nu exista risc de poluare.

