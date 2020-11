O parte din cenusa lui Sean Connery va fi imprastiata in Scotia

"Il vom duce pe Sean in Scotia, a fost ultima sa dorinta", a confirmat ea pentru Scottish Mail on Sunday. "El si-a dorit ca cenusa sa fie imprastiata in Bahamas, dar si in tara sa", afirmand ca acest lucru va fi organizat odata ce restrictiile legate de coronavirus o vor permite."Cand va fi posibil si sigur sa calatorim din nou, atunci familia se va intoarce in Scotia cu el", a declarat Micheline Roquebrune, casatorita cu starul din "James Bond" timp de 45 de ani.Conform vaduvei lui Sean Connery, o ceremonie comemorativa va fi organizata in Scotia.Nascut in 1930 la Edinburgh, actorul a fost atasat toata viata de Scotia, atat de mult incat si-a tatuat pe brat "Scotland forever".Sean Connery, primul James Bond din istoria francizei, a murit in somn, inconjurat de familie. Actorul a cunoscut o lunga cariera in care a primit numeroase premii, intre care un Oscar , doua Bafta si trei Globuri de Aur. Pe retelele de socializare, lumea cinematografiei i-a adus omagii. Daniel Craig, interpretul actual al lui James Bond, a salutat, intr-un comunicat, un mare actor care "a definit o era si un stil".