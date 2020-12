O persoana care a primit serul Pfizer impotriva Covid-19 a murit. Nu este clar daca decesul e legat de vaccinare

Un purtator de cuvant a spus ca acest caz este cunoscut si ca problema a fost raportata Swissmedic, organismul de reglementare a medicamentelor.Nu au fost oferite nici detalii legate de perioada de la inoculare pana la deces.Primele vaccinari din Elvetia au avut loc in Lucerna, saptamana trecuta, iar vaccinul dezvoltat de Pfizer cu partenerul german BioNTech este administrat cu prioritate persoanelor varstnice.Elvetia, care a aprobat pentru moment doar utilizarea vaccinului Pfizer/ BioNTech, a primit 107.000 de doze si anul viitor va primi cate 250.000 pe luna.Pfizer si Swissmedic nu au oferit, deocamdata, detalii.Milioane de doze din acest vaccin au fost administrate deja in mai multe tari din lume. In urma administrarii au aparut cateva reactii alergice, la fel si in cazul administrarii vaccinului dezvoltat de Moderna, insa fara a pune vieti in pericol.