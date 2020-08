O poveste demna de un scenariu de film. O turista a supravietuit doua zile si doua nopti in crevasa unui ghetar din Elvetia

Femeia, care are nationalitate rusa dar traieste in Germania, a fost gasita marti de salvamontistii care au trecut intamplator prin zona ghetarului Border, situat in cantonul sud-vestic Valais, si i-au auzit strigatele de ajutor.Femeia iesise duminica la plimbare pe ghetar, in pantaloni scurti si fara echipament corespunzator, in pofida avertismentelor personalului de la cabana Monte Rosa din apropiere, au precizat salvatorii.In timp ce traversa ghetarul, ea a cazut intr-o crevasa, insa a aterizat pe un pod de gheata din fisura.Salvamontistii care au gasit-o au alertat echipele de salvare care au tras-o afara si au transportat-o la un spital cu elicopterul."Serviciul de interventii montane Zermatt nu a mai asistat la o astfel de salvare miraculoasa in ultimii 20 de ani", se arata intr-un comunicat."48 de ore inseamna mult timp", a declarat pilotul implicat in operatiunea de salvare, citat de ziarul regional Walliser Bote, adaugand ca temperatura corporala a femeii scazuse pana la 34 de grade Celsius.