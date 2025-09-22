O prezentatoare TV este acuzata ca si-a omorat seful

Elena Skordelli, o apreciata vedeta TV din Cipru, a fost condamnata la inchisoare pe viata fiind acuzata ca a comandat asasinarea patronului sau, Andis Hadjicostis, considerat un "mogul media popular".

Pentru cei mai multi telespectatori ai postului Sigma TV, Elena Skordelli era o fata draguta care a prezentat emisiuni de life, dar si unul dintre cele mai bine cotate jurnale de stiri, informeaza The Telegraph.

Totusi, in spatele acestei dragute prezentatoare cu parul blond se ascunde o puternica ambitie. Ea a luptat cu toate fortele pentru a reusi sa obtina un loc de munca ravnit de multe persoane.

Insa, ambitia Elenei Skordelli, in varsta de 42 de ani, a mers prea departe. Ea este acuzata ca i-a platit pe asasinii lui Andis Hadjicostis, nu doar de suparare ca fusese data afara de la locul de munca, ci si pentru a cumpara de la mostenitorii acestuia actiunile detinute de el la postul Sigma TV.

Patronul Sigma TV a fost impuscat mortal in plina strada, la 11 ianuarie, chiar in fata vilei sale din Nicosia, situata in cartierul diplomatic al orasului.

Elena Skordelli si-a facut cunoscuta fara echivoc ambitia atunci cand le-a spus celor trei asasini platiti - dintre care doi sunt arestati, iar un al treilea este banuit a fi fugit in Republica Moldova - ca "il vrea mort" pe Hadjicostis.

Vedeta TV le-a oferit 49.000 euro pentru a-si duce la indeplinire misiunea, promitandu-le si un "bonus".

