O prezentatoare TV este acuzata ca si-a omorat seful

Autor: Irina Olteanu
Luni, 22 Februarie 2010, ora 11:26
Elena Skordelli, o apreciata vedeta TV din Cipru, a fost condamnata la inchisoare pe viata fiind acuzata ca a comandat asasinarea patronului sau, Andis Hadjicostis, considerat un "mogul media popular".

Pentru cei mai multi telespectatori ai postului Sigma TV, Elena Skordelli era o fata draguta care a prezentat emisiuni de life, dar si unul dintre cele mai bine cotate jurnale de stiri, informeaza The Telegraph.

Totusi, in spatele acestei dragute prezentatoare cu parul blond se ascunde o puternica ambitie. Ea a luptat cu toate fortele pentru a reusi sa obtina un loc de munca ravnit de multe persoane.

Insa, ambitia Elenei Skordelli, in varsta de 42 de ani, a mers prea departe. Ea este acuzata ca i-a platit pe asasinii lui Andis Hadjicostis, nu doar de suparare ca fusese data afara de la locul de munca, ci si pentru a cumpara de la mostenitorii acestuia actiunile detinute de el la postul Sigma TV.

Patronul Sigma TV a fost impuscat mortal in plina strada, la 11 ianuarie, chiar in fata vilei sale din Nicosia, situata in cartierul diplomatic al orasului.

Elena Skordelli si-a facut cunoscuta fara echivoc ambitia atunci cand le-a spus celor trei asasini platiti - dintre care doi sunt arestati, iar un al treilea este banuit a fi fugit in Republica Moldova - ca "il vrea mort" pe Hadjicostis.

Vedeta TV le-a oferit 49.000 euro pentru a-si duce la indeplinire misiunea, promitandu-le si un "bonus".

Sondajul care dă fiori partidelor tradiționale. Câți români sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri și câți ar vrea înlocuirea celor existente
Sondajul care dă fiori partidelor tradiționale. Câți români sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri și câți ar vrea înlocuirea celor existente
Un sondaj de opinie realizat de INSCOP și făcut public luni, 22 septembrie, arată că 55,1% dintre respondenți sunt de părere că partidele existente în România ar trebui înlocuite cu...
Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
Reforma administrației publice locale este necesară, iar USR nu va fi de acord cu o formă „îndulcită”, care să fie o ”perdea de fum”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor...
