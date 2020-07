O scrisoare semnata de 150 de personalitati din Statele Unite atrage atentia asupra restrangerii libertatii de exprimare, cenzurii si "conformismului ideologic"

Semnatarii scrisorii arata ca institutiile culturale sunt intr-un moment crucial, fiind nevoie de un nou set norme, dar si de o atitudine morala si angajament politic. Pe de alta parte, semnatarii atrag atentia asupra riscului unui "conformism ideologic", se arata in scrisoarea publicata de HarpesMagazine "Institutiile noastre culturale se confrunta cu un moment critic. Proteste puternice pentru justitia rasiala si sociala duc la cereri pentru reforma politiei, alaturi de apeluri mai largi pentru o mai mare egalitate si incluziune in intreaga societate, printre care si in invatamantul superior, jurnalism, filantropie si arte. Dar aceste cereri necesare au dus la intensificarea unui nou set de atitudini morale si angajamente politice care tind sa slabeasca normele noastre de dezbatere deschisa si de toleranta a diferentelor in favoarea conformitatii ideologice. In timp ce aplaudam prima parte, ne ridicam vocile impotriva celei de-a doua".Semnatarii scrisori atrag atentia su asupra iliberalismului care este tot mai prezent in lume, producand efecte politice si sociale. "Fortele iliberalismului castiga putere in intreaga lume si au un aliat puternic in Donald Trump , care reprezinta o adevarata amenintare pentru democratie. Dar rezistenta nu trebuie lasata sa se intareasca in propria sa dogma sau constrangere - pe care demagogii de dreapta o exploateaza deja. Incluziunea democratica pe care o dorim poate fi realizata numai daca vorbim impotriva climatului intolerant care s-a instalat din toate partile", se arata in scrisoare.In finalul scrisorii, se arata ca restrangerea dezbaterii publice/a libertatii de exprimare/pericolul cenzurii, fie exercitat de autoritatile tot mai represive sau de o societate intoleranta, sunt adevaratele amenintari atat pentru cei lipisiti de putere, dar si restrangand participarea democratica. Semnatarii declara ca refuza sa aleaga "intre justitie si libertate, care "nu pot exista una fara cealalta. Daca nu luam atitudine pentru lucrurile esentiale, cum putem astepta ca publicul sa ia atitudine pentru ceea ce este esential pentru noi".