VIDEO Franta: O sectie de politie dintr-o suburbie a Parisului a fost atacata de aproximativ 40 de persoane

Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a ete blesse.

Investigations en cours pour identifier les auteurs.

Le prefet de Police exprime son soutien aux policiers vises par ces actes intolerables. https://t.co/DgFm6wui4x - Prefecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020

Conducerea politiei din Paris a anuntat pe Twitter ca "noaptea trecuta a avut loc un atac violent asupra sectiei de politie din Champigny"."Niciun politist nu a fost ranit. Investigatii in curs, pentru identificarea autorilor".Politia a publicat o inregistrare video in care poate fi observat cum artificiile tintesc sectia de politie aflata la aproximativ 15 kilometri sud-est de centrul Parisului. Persoanele au incercat sa patrunda cu forta in sediu, insa nu au reusit. Au spart ferestrele si au avariat mai multe masini de politie. Nu au fost efectuate arestari.Motivul atacului, al treilea comis asupra acestei sectii de politie in doi ani, nu este clar."A fost un atac organizat de vreo 40 de oameni care doreau sa se lupte", a spus primarul din Champigny, Laurent Jeanne, citeaza BFMTV. El a precizat ca de mai multe zile se simte o tensiune, "un sentiment anti-politie". "Nu am fost departe de un dezastru", a adaugat.