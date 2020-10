Cazul incredibil al tinerei de 20 de ani declarata decedata de doua ori in 3 luni. "De data asta nu mai vine inapoi"

La finalul lunii august, opinia publica din SUA si nu numai a aflat cu stupoare despre cazul tinerei de 20 de ani care a dat semne de viata chiar cand legistii o pregateau pentru inmormantare. Mai precis, suferind de paralizie cerebrala inca de la nastere, Timesha se afla intr-un spital din Detroit, unde medicii i-au constatat moartea. Ulterior, in timpul opertiunilor de imbalsamare, tanara si-a recapatat simturile. "Cand au deschis sacul, ea era cu ochii deschisi si respira", a spus la acea vreme avocatul familiei, care ulterior a cerut despagubiri pentru aceasta greseala inexplicabila.Dupa trei luni in care a continuat sa primeasca ingrijiri medicale, Timesha a pierdut insa, din pacate, lupta cu teribila afectiune cu care s-a confruntat, decesul fiind confirmat acum chiar de catre apropiati: "Suntem devastati. E a doua oara cand a fost declarata moarta, dar de aceasta data nu va mai veni inapoi".Totusi, familia n-a renuntat la lupta juridica impotriva autoritatilor. "A murit ca urmare a leziunilor suferite la creier atunci cand paramedicii au sustinut in mod eronat ca nu mai e in viata. A fost lipsita de oxigenul de care avea nevoie", a declarat unul dintre cei care sustin in continuare cauza Timeshei.