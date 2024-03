Obama a discutat cu viitorul ambasador SUA la Sofia despre crima organizata

Barack Obama, aflat in lupta pentru investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale americane, a vorbit despre crima organizata din Bulgaria intr-un discurs in fata mai multor persoane nominalizate ca ambasadori, in Comitetul pentru Relatii externe din Senat, relateaza Sofia News Agency.

Adresandu-se viitorului ambasador american la Sofia, Nancy McEldowney, Obama a declarat ca Bulgaria a inregistrat progrese economice impresionante in ultimii ani si ca are potentialul de a deveni un centru regional pentru distribuirea resurselor energetice.

Totusi, Obama a subliniat ca tara se confrunta cu crima organizata si coruptia si a sfatuit-o pe McEldowney sa depuna eforturi sustinute pentru a se asigura ca Bulgaria nu va inregistra un regres in democratie.

"Institutiile si sistemul judiciar al tarii vor avea nevoie de sustinere pentru ca Bulgaria sa ramana pe calea catre deplina integrare euroatlantica.

In ultimii ani, Statele Unite au redus semnificativ asistenta financiara pentru Bulgaria, deci va trebui sa fiti creativa.

Insa experienta dumneavoastra exemplara ca membru al departamentului pentru relatii externe va recomanda pentru activitatea necesara in ceea ce priveste aceste aspecte importante", a declarat Obama, adresandu-se lui McEldowney.

Ads