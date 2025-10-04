Obama promulga o lege pentru atragerea de turisti straini in SUA

Presedintele SUA,Barack Obama, a promulgat, joi, o lege ce vizeaza promovarea turismului in SUA si crearea de locuri de munca in acest sector, in declin dupa atentatele din 11 septembrie 2001.

Legea semnata de presedintele SUA "prevede crearea unui organism de promovare a turismului pentru incurajarea turismului international in SUA".

In conditiile in care, potrivit ultimelor date disponibile, frecventarea turistica a scazut cu 8% intre 2008 si 2009 in SUA, a doua tara cea mai vizitata din lume dupa

Franta, legea prevede angajarea de cheltuieli in valoare de 100 de milioane de dolari anual pentru promovarea turistica, prin parteneriate public - privat.

Legea prevede si instituirea unei taxe de 10 dolari care va fi platita de turistii straini, in special cei ce provin din Europa, care beneficiaza de programul de scutire de viza pentru SUA.

