Obama si Biden, atac la adresa lui Trump pe tema gestionarii crizei sanitare

Intalnirea celor doi, aparuta saptamana aceasta in mediul online, este cea mai recenta miscare a lui Barack Obama de implicare in campania fostului sau vicepresedinte in cursa pentru prezidentiale."Isi poti imagina, cand esti presedinte, sa te ridici si sa spui: << Asta nu e responsabilitatea mea. Eu nu-mi asum niciuna dintre responsabilitat >>, il intreaba Joe Biden pe Barack Obama, referindu-se la decizia lui Trump de a lasa statele sa gestioneze singure criza noului coronavirus, care afecteaza dur Statele Unite."Aceste cuvinte nu au iesit din gura mea cand avem responsabilitati", ii raspunde Obama."A divizat oamenii in mod deliberat si cred ca oamenii reactioneaza: << Nu vreau ca copilul meu sa creasca asa >>, a mai spus Biden, amintind de campania lui Trump din 2016.Obama si Bidem il acuza pe Trump ca nu a inteles amploarea crizei si ca a refuzat sa actioneze in consecinta.