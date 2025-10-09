Obama si Sakozy s-au intrecut in amabilitati

Sambata, 06 Iunie 2009, ora 19:01
868 citiri
Obama si Sakozy s-au intrecut in amabilitati

Plina de amablitati a fost intalnirea dintre Barack Obama si Nicolas Sarkozy, chiar daca cuplul prezidential american a refuzat o invitatie la cina a celor mai importanti locuitori ai Palatului Elysee din Paris.

Cei doi presedinti au facut risipa de amabilitati si complimente sambata la Caen (nord-vest) pentru a lauda intelegerea dintre Franta si SUA in privinta problemelor internationale si pentru a le taia elanul celor care sugereaza ca relatia lor personala nu este perfecta, relateaza AFP.

"Este o placere sa lucrezi cu Barack Obama pentru ca stie ca Franta este prietena SUA", a spus Sarko. La randul sau, intrebat de jurnalisti de ce a refuzat invitatia staului francez, Obama a replicat: "Prietenii buni nu isi fac probleme de simboluri, conventii si protocol. SUA sunt prietene stabile ale Frantei si viceversa. Personal il consider pe Nicolas Sarkozy un prieten".

Subiecte serioase

Ce-i drept, discutiile de la Caen (nord-vestul Frantei) au avut in prim plan subiecte serioase, cum ar fi activitatile nucleare ale Coreii de Nord sau situatia nucleara a Iranului.

Obama a subliniat ca activitatile nucleare ale Coreii de Nord sunt 'extraordinar de provocatoare' si ca un Iran dotat cu arma atomica ar fi 'extrem de periculos'.

La randul sau, Nicolas Sarkozy a reiterat ca Teheranul ar trebui sa accepte 'mana intinsa' de presedintele american.

Barack Obama a mai declarat ca problema nord-coreeana va fi 'examinata foarte serios' de comunitatea internationala, avertizand in acelasi timp ca a permite Iranului sa se doteze cu arma atomica ar insemna o incurajare si pentru alte tari din regiune sa faca la fel.

Unul dintre putinele subiecte in care cei doi lideri nu au cazut de acord este aderarea Turciei la Uniunea Europeana. "Diferenta apare in ceea ce priveste modalitatile. Pozitia traditionala a Statelor Unite este de sustinere a integrarii" in UE, in timp ce punctul de vedere al Frantei nu sprijina aderarea Turciei la Uniune, a declarat Sarkozy, la conferinta de presa comuna, organizata dupa intalnirea oficiala.(M.M.)

#Obama Sarkozy Caen, #turneu international Obama , #stiri externe
