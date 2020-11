Obiecte din arhiva lui Ed Sheeran au fost vandute intr-o licitatie caritabila pentru mai mult de 400.000 de lire sterline

Peste 220 de obiecte au fost scoase la vanzare in "Ed Sheeran: Made in Suffolk Legacy Auction", organizata cu ajutorul parintilor starului britanic.Cel mai de pret lot a fost tabloul "Dab 2 2020", pictat de artist pentru tatal lui, care a fost vandut pentru 40.000 de lire sterline. A fost prima lucrare de acest fel a lui Sheeran scoasa la vanzare.Versurile piesei "Perfect" scrise de mana au fost vandute pentru 23.500 de lire sterline, o schita de portret al lui Sheeran, realizata de Colin Davidson, a fost adjudecata contra sumei de 12.400 de lire sterline.In plus, un bilet de la primul concert sustinut de el in clubul Royal British Legion din Framlingham a fost vandut pentru 6.400 de lire sterline si cateva piese Lego din copilarie, pentru 4.150 de lire sterline.O donatie de 100.000 de lire sterline facuta de o firma din Suffolk a dus totalul la 506.000 de lire sterline.Licitatia s-a incheiat duminica, pentru a coincide cu finalul expozitiei "Ed Sheeran: Made in Suffolk" din Ipswich.Tatal lui, John, a spus ca rezultatul a fost "mult peste asteptarile noastre"."Suntem atat de incantati ca va imbunatati calitatea ingrijirii si situatia copiilor si tinerilor din Suffolk si mai departe", a mai afirmat el.