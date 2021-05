Hotii au dat atacul la castelul Arundel din Anglia. Au furat obiecte rare in valoare de 1 milion de lire sterline

Un rosariu din aur purtat de Mary regina Scotiei la executia sa din 1587 si cupe folosite la incoronarea ei se numara printre obiectele "de neinlocuit" sustrase vineri din castel.Un purtator de cuvant al castelului, care a fost redeschis publicului pe 18 mai, a spus ca obiectele au "o importanta istorica inestimabila".Angajatii au fost alertati cu privire la furt vineri, la ora locala 22.30, dupa ce alarma s-a declansat. Politia a ajuns in cateva minute, potrivit unui reprezentant al Sussex Police."Mai multe obiecte de mare importanta istorica au fost furate", a spus acesta. "Rosariul are o valoare mica din punct de vedere al metalului din care este realizat, dar ca parte a istoriei familiei Howard si ca mostenire a natiunii este de neinlocuit. Obiectele au fost luate folosindu-se forta dintr-o vitrina aflata pe ruta de vizitare".Un purtator de cuvant al castelului a spus: "Obiectele furate au o valore monetara importanta, dar ca artefacte unice din colectia ducelui de Norfolk au o importanta istorica inestimabila. Indemnam pe oricine care are informatii sa le comunice politiei pentru ca aceste comori sa revina acolo unde le este locul". Politia a indemnat de asemenea oamenii sa colaboreze.Mary s-a nascut in Palatul Linlithgow, in 1542, si a devenit regina dupa ce tatal ei a murit, la scurt timp. Mary a fost dusa in Franta in 1948, iar Scotia a fost condusa de regenti. Ea a revenit in 1561 pentru a-si incepe domnia ca regina a Scotiei, dar a fost fortata sa abdice la varsta de 24 de ani, dupa sase ani de tensiuni.Dupa o tentativa de a-si recastiga tronul, Mary a fugit in Anglia, cautand protectia verisoarei ei, Elizabeth I.A revendicat tronul lui Elizabeth si a fost considerata de multi englezi catolici drept suveran legitim. Regina Scotiei a fost tinuta prizoniera timp de 18 ani, inainte de a fi executata la Castelul Fotheringhay in 1587, la varsta de 44 de ani. Fiul ei James a devenit regele Scotiei si Angliei.