Oficial american: SUA sunt membre NATO din motive egoiste

Statele Unite sunt membre NATO din motive egoiste - aparare mai ieftina si mai buna, dar pentru ca Alianta sa fie echitabila, UE trebuie sa isi sporeasca cheltuielile pentru aparare si capacitatile de securitate, a declarat vineri atasatul militar al ambasadei SUA la Bucuresti, Cristopher Ellis.

"Pentru a avea un echilibru intre UE si NATO, intre SUA si Europa, este imperativ ca UE sa micsoreze diferentele dintre propriile cheltuieli si capacitati de aparare si cele ale SUA", a declarat Cristopher Ellis, in cadrul seminarului "NATO si Politica Europeana de Securitate si Aparare (PESA) dupa summitul NATO de la Bucuresti", organizat de Centrul de Prevenire a Conflictelor si Early Warning (CPCEW).

"Daca se va instaura acest echilibru, atunci cele doua organizatii vor fi mai predictibile din punct de vedere militar si politic, mai transparente, iar increderea reciproca se va accentua", a mai spus Ellis.

Vorbind despre recentul conflict din Georgia, oficialul american a criticat atat lipsa de incredere a UE in fortele proprii, cat si in instrumentele pe care le avea la dispozitie pentru a sanctiona Rusia.

"In august, s-a observat ca UE a ezitat sa foloseasca mecanismele internationale de sanctiune ale ONU sau OSCE, lucru care arata nu numai lipsa de incredere in fortele proprii, ci si in aceste instrumente", a comentat atasatul militar al ambasadei SUA.

Ads

Dragos Ghercioiu, director in Ministerul Apararii, a pus accent pe complementaritatea dintre UE si NATO. El a vorbit despre globalizarea apararii si despre domeniile concrete in care UE si NATO pot coopera: proiecte maritime, aeriene, spatiale, sustinere medicala si suport logistic.

"Cred ca rivalitatea e un termen prea dur pentru relatia dintre UE si NATO. Nu e vorba despre o rivalitate, ci doar de necesitatea unui efort sporit pentru identificarea intereselor comune. Complementaritatea este cel mai bine consolidata la nivel economic, in ceea ce priveste utilizarea comuna a resurselor militare si abordarea comuna a crizei financiare, care va continua sa afecteze tarile lumii in urmatoarele luni", a punctat oficialul MAp.

Ads